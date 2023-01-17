Події

07:47 17.01.2023

Кількість поранених у результаті удару в Дніпрі зросла до 79 людей, уламки будинку розібрано на 90%

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Кількість поранених у результаті удару в Дніпрі зросла до 79 людей, уламки будинку розібрано на 90%

Станом на ранок вівторка збільшилася кількість поранених до 79 людей у результаті ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі, уламки розібрані на 90%, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"39 людей врятовано, 40 – загинуло. 79 поранених, серед них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 – важкі. 25 мешканців будинку розшукуються", - написав голова ОВА у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #удар #жертви #дніпро

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