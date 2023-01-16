Зеленський подякував Великій Британії за надання великого пакета військової допомоги
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Великій Британії за надання Україні великого пакета військової допомоги, що містить танки Challenger 2, десятки САУ AS-90 та інше озброєння.
"Танки, БТРи та артилерія – саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності. Дякую, Ріші Сунак. Дякую, Бене Воллес. Дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією", – написав Зеленський. у твіттері.
Як повідомлялося, у понеділок міністр оборони Великої Британії підтвердив рішення передати Києву роту танків Challenger 2 та десятки САУ AS-90. До пакета також увійшли 100 одиниць бронетехніки та високоточних ракет, десятки БПЛА, сто тисяч артилерійських снарядів.