В окупованому Новопскові випущена ворогом ракета впала на житловий будинок, загинули двоє мирних жителів - Генштаб ЗСУ

Двоє мирних жителів окупованого смт Новопсков Старобільського району Луганської області загинули в неділю внаслідок падіння ракети, випущеної російськими окупантами, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних силу України у фейсбуці.

"За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області15 січня під час застосування ворогом комплексу С-300 одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи", - йдеться у зведенні.