Події

18:28 16.01.2023

В окупованому Новопскові випущена ворогом ракета впала на житловий будинок, загинули двоє мирних жителів - Генштаб ЗСУ

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Двоє мирних жителів окупованого смт Новопсков Старобільського району Луганської області загинули в неділю внаслідок падіння ракети, випущеної російськими окупантами, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних силу України у фейсбуці.

"За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області15 січня під час застосування ворогом комплексу С-300 одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #жертви #обстріли #луганська_область

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