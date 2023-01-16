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16:36 16.01.2023

Росіяни дедалі частіше застосовують ракети С-300 і С-400 для обстрілу наземних цілей через нестачу балістики - Ігнат

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Росіяни дедалі частіше застосовують ракети С-300 і С-400 для обстрілу наземних цілей через нестачу балістики - Ігнат

У противника залишилося менше 100 балістичних ракет "Іскандер", тому росіяни дедалі частіше застосовують С-300 та С-400 для ураження наземних цілей в Україні, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Те, що противник почав дедалі частіше використовувати С-300, а також бачимо вже і, можливо, С-400 по наземним цілям (це зенітні ракети, призначені для повітряного бою, знищення повітряних цілей). Все частіше використовують від Харкова до Миколаївської області , і бачимо, по Києву...Це говорить про те, що мало у них балістики", - сказав він на брифінгу в брифінгу в Media Center Ukraine в Києві.

У Повітряних силах також зазначають, що С-400 – це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються Дальність комплексу – сотні кілометрів.

Для знищення таких ракет, пояснив Ігнат, також необхідні західні системи або потрібно їх знищувати безпосередньо на позиціях, звідки завдаються удари.

"На сході - це до 150 км. Це фактично засоби ППО С-300, їх потрібно знищувати або ракетами HARM, або іншими способами діставати на позиціях", - сказав він.

Ігнат наголосив, що "Іскандерів" у противника залишилося менше сотні, проте є великий запас ракет С-300, оскільки РФ їх виробляє.

Щодо ракет Х-22 речник зазначив, що їх у РФ близько сотні.

"Йдеться про сотню ракет. Ракети Х-22 були і в нас на озброєнні, передали їм, росіянам, за борги за газ, літаки Ту-22М3, зокрема... Частину віддали, частину порізали. Доля їх така, що вони повертаються в Україну. Це теж уже стало мемом на російських пабліках", - сказав він.

Ігнат наголосив, що цей тип ракет ворог використовує від початку війни проти України - понад 210 од. вже запущено з 24 лютого 2022 року, жодну з них не було збито.

Він знову нагадав: знищити Х-22 можуть західні сучасні системи (такі як Patriot, SAMP-T), здатні збивати балістику, проте наявними в Україні засобами це зробити неможливо.

Теги: #ракети #обстріли #пс_зсу

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