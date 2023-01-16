Події

12:41 16.01.2023

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

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Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Херсона та області в неділю загинуло троє цивільних, щонайменше 14 людей отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, протягом 15 січня 2023 року військові РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстрілювали місто Херсон та населені пункти області. Унаслідок ворожих атак загинуло троє цивільних. Щонайменше 14 осіб отримали поранення, двоє з яких у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, також пошкоджено житлові будинки, дитячі та медичні заклади.

"Уранці 16 січня внаслідок влучення ворожого снаряда у приватний будинок у Херсоні загинула жінка. Кількість постраждалих уточнюється", - зазначено в повідомленні.

Ворожі обстріли звільненої території Херсонської області тривають.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місцях подій проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на фіксацію чергових злочинів РФ.

Теги: #херсон #обстріл

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