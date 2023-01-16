Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 36 осіб – голова Нацполіції

Станом на ранок понеділка кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу окупантами багатоповерхового будинку в Дніпрі зросла до 36 осіб, із них двоє дітей, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Станом на 10:30: загинуло 36 осіб (з них дві дитини), травмовано 75 (з них 15 дітей)", - написав Клименко в понеділок у коментарі до свого посту у фейсбуці.

Він додав, що врятовано 39 осіб, зокрема шістьох дітей.

"Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи", - написав голова Нацполіції.