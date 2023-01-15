На Харківщині відновлено електропостачання всіх споживачів, які залишилися без світла після суботньої ракетної атаки

Станом на 8:30 енергетики відновили постачання електроенергії всім споживачам у Харківській області, які залишилися без світла внаслідок масованої ракетної атаки, вчиненої російськими окупаційними військами в суботу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, через які застосовуються аварійні відключення світла. До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанти також обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. У Вовчанську обстрілами пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об'єкти. У селі Грушівка Куп’янського району пошкоджено неексплуатовану будівлю та об'єкт цивільної промисловості.

Протягом доби постраждалих внаслідок обстрілів не зафіксовано.