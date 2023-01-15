Окупанти обстріляли за ніч Нікополь та дві громади Дніпропетровської області
Російські окупанти обстріляли за ніч Нікополь і дві громади Дніпропетровської області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.
"Протягом ночі близько двадцяти снарядів було випущено армією Росії зі ствольної артилерії по території трьох громад району", - написав він у телеграм-каналі.
Так, у Марганецькій громаді пошкоджені електромережі, унаслідок чого без води залишилися жителі трьох громад. Ремонтні бригади вже працюють.
Крім того, постраждало місто Нікополь і Красногригорівська ОТГ. Фахівці ДСНС обстежують місця вибухів і руйнувань.
Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав, зазначив голова РВА.
У межах інших територій району ніч пройшла без надзвичайних ситуацій.