Події

11:20 15.01.2023

Окупанти обстріляли за ніч Нікополь та дві громади Дніпропетровської області

1 хв читати
Окупанти обстріляли за ніч Нікополь та дві громади Дніпропетровської області

Російські окупанти обстріляли за ніч Нікополь і дві громади Дніпропетровської області, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Протягом ночі близько двадцяти снарядів було випущено армією Росії зі ствольної артилерії по території трьох громад району", - написав він у телеграм-каналі.

Так, у Марганецькій громаді пошкоджені електромережі, унаслідок чого без води залишилися жителі трьох громад. Ремонтні бригади вже працюють.

Крім того, постраждало місто Нікополь і Красногригорівська ОТГ. Фахівці ДСНС обстежують місця вибухів і руйнувань.

Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав, зазначив голова РВА.

У межах інших територій району ніч пройшла без надзвичайних ситуацій.

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 15.01.2023
Окупанти обстрілювали 4 напрямки на Донеччині, є загиблий

Окупанти обстрілювали 4 напрямки на Донеччині, є загиблий

08:06 15.01.2023
Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

19:24 14.01.2023
У Кривому Розі в результаті ракетної атаки росіян загинула одна людина, ще одну поранено

У Кривому Розі в результаті ракетної атаки росіян загинула одна людина, ще одну поранено

19:07 14.01.2023
Кількість поранених у Дніпрі зросла до 39 осіб, ще 5 загиблих

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 39 осіб, ще 5 загиблих

19:02 14.01.2023
Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть

Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть

18:26 14.01.2023
Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

Унаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджені енергооб'єкти в шести областях - голова Міненерго

18:00 14.01.2023
В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару виникла пожежа на території енергетичного об'єкта

В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару виникла пожежа на території енергетичного об'єкта

17:57 14.01.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до п'яти осіб - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до п'яти осіб - голова ОВА

17:43 14.01.2023
Російська атака на Дніпро забрала 2 життя, поранено 27 осіб, серед них шестеро дітей - ОВА

Російська атака на Дніпро забрала 2 життя, поранено 27 осіб, серед них шестеро дітей - ОВА

17:34 14.01.2023
Роботи з відновлення подачі води, тепла і світла в Харкові розпочнуться одразу після закінчення ворожої ракетної атаки - мер

Роботи з відновлення подачі води, тепла і світла в Харкові розпочнуться одразу після закінчення ворожої ракетної атаки - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

Збільшилася кількість до 9 загиблих та 64 поранених від чергової ракетної атаки РФ у Дніпропетровській області

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

ОСТАННЄ

Мінреінтеграції: українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за кордоном

МЗС з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився в Непалі

На Харківщині відновлено електропостачання всіх споживачів, які залишилися без світла після суботньої ракетної атаки

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції

"Укренерго" на неділю знизила нічний ліміт на 19% і денний на 11% - "Полтава-" та "Прикарпаттяобленерго"

У Запоріжжі застосують аварійні відключення е/е для зменшення навантаження на енергосистему

Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА