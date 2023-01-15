Події

07:49 15.01.2023

Вбито 18 і поранено 73 людини внаслідок суботньої ракетної атаки житлового будинку в Дніпрі

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Вбито 18 і поранено 73 людини внаслідок суботньої ракетної атаки житлового будинку в Дніпрі

Станом на ранок неділі кількість жертв від російської ракетної зросла до 18 осіб, поранених - 73, четверо перебувають у реанімації у важкому стані, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"На ранок є 18 людей, убитих російською ракетою у власному будинку в Дніпрі. 73 поранені - понад 40 із них у лікарнях, четверо у реанімації - важкі", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що рятувальна операція триває.

"Залишається невідомою доля ще понад 40 осіб", - додав голова ОВА.

За словами Резніченка, попередньо, внаслідок суботнього ракетного удару по житловому будинку зруйновано 72 квартири, пошкоджено понад 230. Рятувальники досі локалізують кілька осередків пожеж, що спалахнули через атаку.

Наразі триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Вже вивезено близько 3500 тонн уламків.

 

 

 

Теги: #атака #дніпропетровська #наслідки

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