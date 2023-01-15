Мир має перемогти: Президент Молдови засудила чергову ракетну атаку РФ по Україні

Президент Молдови Майя Санду відреагувала на уламки російської ракети, що впали, в одному з молдавських районів, що межували з Україною.

"Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовські прикордонники виявили уламки ракети біля села Ларга на півночі Молдови. Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких у Дніпрі та в Україні. Мир має перемогти", - написала вона у мікроблозі Твіттер.

Як відомо, у Бричанському районі Молдови, що межує з Україною, прикордонники виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.