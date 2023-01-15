Події

07:33 15.01.2023

Збільшилася до 73 кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ у Дніпрі, врятовано 38 осіб, тривають пошуки

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Збільшилася до 73 кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ у Дніпрі, врятовано 38 осіб, тривають пошуки

Побільшала до 73 кількість поранених унаслідок ракетної атаки РФ у Дніпрі, врятовано 38 людей, тривають пошуки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 12 осіб (з них 1 дитина), поранено 73 особи (з них 14 дітей)", - йдеться у повідомленні.

Наразі здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку та роботи з пошуку людей під завалами.

 

 

Теги: #атака #дніпро #поранені

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