Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22, яку називають "вбивцею авіаносців"

Російські окупанти випустили в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі ракету Х-22, запуски проводилися з району Курська та Азовського моря, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці Дніпра - ракета Х-22. Випущена вона з далекого бомбардувальника Ту-22М3", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу ввечері.

Гнат зазначив, що запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. Загалом було 5 пусків цих ракет.

"Що це за ракета? Ми вже знаємо. Знаємо, що така ракета влучила кілька місяців тому в торговий центр у Кременчуці. Ви бачили, які серйозні руйнування, скільки жертв. Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають "вбивцею авіаносців", призначена для знищення саме авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту, де люди, жінки, діти. Взагалі немає жодного пояснення та виправдання цьому терористичному акту", - пояснив спікер.