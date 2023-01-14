Енергетики зберегли цілісність енергосистеми під час 12-ї ракетної атаки, генерація набирає потужність

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що цілісність енергосистеми в результаті 12-ї масованої ракетної атаки росіян збережено, але дефіцит потужності нині значний.

"12 масована ракетна атака по енергосистемі України. Метою російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції "Укренерго". Завдяки Силам оборони України та заходам, які вживали енергетики під час ударів, керованість і цілісність енергосистеми збережено", – написав він у своєму фейсбуці.

При цьому Кудрицький зазначив, що дефіцит у системі суттєвий, а найскладніша ситуація у Харківській та Львівській областях.

"Там, а також в інших регіонах вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергопостачання якнайшвидше", – запевнив він.

Крім того, він зазначив, що зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання споживачів.

"Скоординована робота військових та енергетиків не дозволяє ворогові досягти головної мети - занурити всю країну в холод і темряву. Ми вистоїмо та переможемо", - висловив упевненість голова системного оператора.