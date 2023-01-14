В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару почалася пожежа на території енергетичного об'єкту - голова ОВА

Російські окупанти під час масованого ракетного удару в суботу, 14 січня, завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук.

"Внаслідок ворожих обстрілів на території об'єкту виникла пожежа. Всі відповідні служби оперативно відреагували на надзвичайну ситуацію. На місце гасіння прибули наші рятувальники для локалізації пожежі. На щастя, за попередніми даними, постраждалих і загиблих немає", - написала Оніщук у Facebook.

Вона зазначила, що під час тривоги всі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об'єктом був заздалегідь перекритий для проїзду автомобілів.

"Водночас успішно спрацювали і сили ППО, які під час тривоги збили дві російські ракети", - наголосила Оніщук.