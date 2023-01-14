Події

17:34 14.01.2023

Роботи з відновлення подачі води, тепла і світла в Харкові розпочнуться одразу після закінчення ворожої ракетної атаки - мер

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Роботи з відновлення подачі води, тепла і світла в Харкові розпочнуться одразу після закінчення ворожої ракетної атаки - мер

У Харкові комунальні служби та енергетики приступлять до усунення наслідків ворожої ракетної атаки одразу після її закінчення, обіцяє міський голова Ігор Терехов.

"Зараз триває масштабна ракетна атака по Україні, ворог цілиться по об'єктах інфраструктури. Одразу після її закінчення всі комунальні та енергетичні служби Харкова почнуть роботу з відновлення світло-, тепло - і водопостачання міста", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зараз в Харкові працює тільки наземний транспорт (задіяна схема автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, що дублюють основні магістральні маршрути трамваїв і тролейбусів).

Терехов закликав городян зберігати спокій і нагадав, що в місті працюють пункти незламності, де за необхідності можна зарядити мобільні телефони, зігрітися, випити гарячі напої.

 

Теги: #обстріли #харьків #терехов

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