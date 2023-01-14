Російські окупанти обстріляли Авдіївку, попередньо загинули три людини - голова міської адміністрації

Російські окупанти вранці і вдень у суботу обстріляли з "Градів" і ствольної артилерії Авдіївку, повідомив голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

"Наразі відомо про трьох загиблих цивільних осіб, двоє з яких - молоді люди, 80-го і 85-го років народження. Троє поранених вже отримують медичну допомогу", - написав Барбаш Facebook.

Він зазначив, що обстріли міста тривають. Інформація про всі жертви і руйнування в Авдіївці уточнюється.