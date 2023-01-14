Події

16:43 14.01.2023

Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

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Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

За попередньою інформацією внаслідок влучання російської ракети в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі постраждали 10 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Попередньо, десять поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих важкі. Всі зараз в лікарні", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко телеграм-каналі, станом на 16:20 у м.Дніпро у зруйнованому під'їзді дев'ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб.

"Кількість загиблих і травмованих уточнюється. Триває гасіння пожежі та порятунок людей!",- написав він.

 

 

Теги: #ракета #дніпро #постраждалі #обстріл

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