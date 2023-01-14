Події

16:17 14.01.2023

У Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок

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У Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок

Російські окупанти під час масованого обстрілу в суботу, 14 січня, влучили у багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Жахливі новини з Дніпра. Влучили в багатоквартирний будинок", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що як мінімум один під'їзд будинку зруйнований, під завалами залишилися люди.

"Просто нелюди, немає щонайменше одного під'їзду, під завалами є люди, які були вдома у святковий день", - розповів Тимошенко.

 

 

Теги: #ракета #дніпро #обстріли

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