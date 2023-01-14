У Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок

Російські окупанти під час масованого обстрілу в суботу, 14 січня, влучили у багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Жахливі новини з Дніпра. Влучили в багатоквартирний будинок", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що як мінімум один під'їзд будинку зруйнований, під завалами залишилися люди.

"Просто нелюди, немає щонайменше одного під'їзду, під завалами є люди, які були вдома у святковий день", - розповів Тимошенко.