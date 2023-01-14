Чистий відтік населення з України в другий тиждень року становить 62 тис. – Держприкордонслужба

Чистий відтік з України у тиждень після завершення новорічних і різдвяних свят досяг 62 тис. осіб, перевищивши чистий приплив в 49 тис. за три попередні тижні, повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 7 до 13 січня зріс порівняно з попереднім тижнем з 221 тис. до 284 тис. осіб, тоді як на в'їзд скоротився з 236 тис. до 222 тис.

Держприкордонслужба уточнила, що з суботи до середи за кордон щодня виїжджало на 9-13 тис. людей більше, ніж в'їжджало в країну, проте в четвер чистий відтік знизився до 6 тис., а в п'ятницю – до 2 тис.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними Держприкордонслужби, зросла за звітний тиждень з 95 тис. до 112 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами з 329 до 414.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів значний чистий відтік з України-51 тис. осіб порівняно з чистим припливом 60 тис. осіб за три попередні тижні.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зріс зі 145 тис. осіб до 194 тис. осіб, тоді як зворотний потік з Польщі в Україну скоротився зі 155 тис. до 143 тис. осіб.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 9,156 млн осіб., тоді як у зворотному напрямку - 7,326 млн осіб.

Прикордонна служба Польщі цього тижня також повідомила, що у 2022 році пасажиропотік на кордоні з Україною зріс порівняно з 2021 роком майже вдвічі – до 17,29 млн осіб, і становить 46,3% усього контрольованого прикордонниками пасажиропотоку порівняно з 44,9% роком раніше.

Найпопулярнішими на кордоні з Україною були пункти пропуску Медика – 4,2 млн, або 11,6 тис. на добу, і Корчова – 2,8 млн, або 7,8 тис. на добу, які поступилися лише пункту пропуску в аеропорту Варшави - 5,4 млн.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість українців, що виїхали з України, за тиждень перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин цього була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях. Пізніше ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня і сумарно становив 118 тис. осіб, а з урахуванням останнього тижня зріс до 131 тис.

Згідно з даними УВКБ ООН на 10 січня, загалом із України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 17,409 млн осіб, із них до Польщі - 8,862 млн, Росії (дані не оновлюються з 3 жовтня) – 2,852 млн людей, Угорщини – 2,046 млн людей, Румунії – 1,803 млн людей, Словаччини – 1,089 млн людей, Молдови – 739,4 тис. людей, Білорусі – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 9,377 млн осіб.