Окупанти завдали удару по с. Копилів Київської області, жертв немає - заступник голови ОП Тимошенко

Російські окупанти завдали удару по с. Копилів Бучанського району Київської області за 45 км на захід від української столиці, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Під час ранкової атаки зафіксовано влучання в житлову забудову. У будинках місцевих жителів вибиті шибки. Попередньо інформації про постраждалих немає! На місці працюють екстрені служби", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в суботу вранці.