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07:55 14.01.2023

Пройти ніч на 14 січня без лімітів споживання е/е не вдалося, як і попередньої

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Пройти ніч на 14 січня без лімітів споживання е/е не вдалося, як і попередньої

НЕК "Укренерго" знову довелося застосувати обмеження споживання електроенергії на 14 січня в нічний період з 0:00 до 07:00, незважаючи на те, що планувалося пройти ніч без лімітів.

Про це на своїх фейсбук-сторінках у ніч на суботу повідомили, зокрема, "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Вінницяобленерго".

"Увага, графік на 14 січня змінився. Отримано повідомлення від диспетчера НЕК "Укренерго" про застосування ліміту з 00:00 до 07:00. Застосування нічного ліміту змінило години відключень і на день", - написало "Прикарпаттяобленерго". Згідно з повідомленням, нічний ліміт становить 225,2 МВт, денний 296,48 МВт (на 13 січня було 228,9 МВт та 297,89 МВт відповідно). При цьому схема відключень 4+/2- (на 13 січня 4 на 4) уточнило обленерго.

Згідно з повідомленням "Полтаваобленерго", нічний ліміт для області з 00:00 до 07:00 – 442 МВт, далі – 485 МВт. При цьому, як повідомлялося, на 13 січня він був трохи більшим - 449 МВт і 487 МВт.

Як повідомлялося, згідно з інформацією низки обленерго, передбачалася відсутність лімітів на нічний період 13 січня, але потім "Укренерго" через зростання споживання змушена була запровадити їх з 02:00 до 07:00.

 

 

Теги: #обмеження #електроенергія #укренерго

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