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04:09 14.01.2023

Байден і Кісіда підтвердили прагнення денуклеаризації Корейського півострова, збереження миру в Тайванській протоці - Білий дім

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Байден і Кісіда підтвердили прагнення денуклеаризації Корейського півострова, збереження миру в Тайванській протоці - Білий дім

Президент США Джо Байден та прем'єр Японіі Фуміо Кісіда на зустрічі у Вашингтоні заявили про необхідність домагатися денуклеаризації Корейського півострова і забезпечувати мир у Тайванській протоці, йдеться у заяві Білого дому.

"Ми підтверджуємо наше прагнення повної денуклеаризації Корейського півострова відповідно до резолюцій РБ ООН", - наголошується в прес-релізі.

"Ми наголошуємо, що наша позиція щодо Тайваню залишається незмінною, і знову заявляємо про важливість підтримки миру та стабільності в районі Тайванської протоки, оскільки це невід'ємний елемент безпеки та процвітання міжнародної спільноти. Ми виступаємо за мирне вирішення проблем з обох боків протоки", - також йдеться у документі.

Також лідери заявили, що Китай та КНДР є викликом в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вони звернулися до Пекіна із закликом повідомляти чіткі дані про епідеміологічну ситуацію в країні через поширення COVID-19.

Крім того, Байден і Кісіда згадали зміцнення співробітництва країн у сфері передових технологій, які відіграють роль у сфері національної безпеки.

Також США та Японія мають намір розвивати співпрацю в космосі, разом працювати над переходом до екологічної енергетики та вживати зусиль щодо подолання кліматичної кризи.

Цього року до Японії перейшло головування у G7. Зараз прем'єр Кісіда перебуває в турне Францією, Британією, Італією, Канадою та США.

Теги: #сша #японія #співпраця

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