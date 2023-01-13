Байден і прем'єр Японії Кісіда заявили про продовження підтримки України та санкційної політики щодо РФ

Президент США Джо Байден та прем'єр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі у Вашингтоні в п'ятницю домовилися продовжити надавати підтримку Україні та вводити санкції проти Росії, йдеться у заяві Білого дому.

"Ми продовжимо приймати санкції щодо Росії та надавати непохитну підтримку Україні", - наводяться в документі слова Байдена та Кісіди.

Також вони заявили про те, що "будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні було б ворожим актом проти людства і нічим не виправданим".

Цього року до Японії перейшло головування у G7. Зараз прем'єр Кісіда перебуває в турне Францією, Британією, Італією, Канадою та США.