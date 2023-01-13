Події

19:15 13.01.2023

У Туреччині відбувся третій раунд переговорів обмудсмена Дмитра Лубінця з російською стороною

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У Туреччині відбувся третій раунд переговорів обмудсмена Дмитра Лубінця з російською стороною

Третій раунд переговорів обмудсмена Дмитра Лубінця з російською стороною відбувся в Туреччині, повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Під час зустрічі обговорили ініціативу щодо прискорення та поглиблення питання повернення наших військовополонених та звільнення цивільних заручників", - ідеться у повідомленні.

За словами Лубінця, щодо цивільних заручників є такі категорії: затримані Росією з 2014 року по 24 лютого 2022 року, зокрема на території Криму ("бранці Кремля", 158 осіб); затримані на території Донецької та Луганської областей (373 людини); цивільні заручники, які РФ затримала і затримує на територіях, які тимчасово перебували чи перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року (наприклад у Київській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській обл.). Кількість таких людей, щодо яких офіційно звернулися до Координаційного, становить понад 20 тис. осіб.

"Також домовилися, що Російська Федерація на підставі Женевських конвенцій розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців", - наголошується в повідомленні.

У ньому уточнюється, що українська сторона передала списки цивільних осіб (з числа 20 тис.) щодо яких вона не має інформації, де вони перебувають, у якому стані, чи потребують медичної допомоги та інших.

"Пан Лубінець зазначив, що попередньо російська сторона погодилася дізнатися, де вони перебувають, у якому стані та чому їх утримують. Крім того, обговорили питання повернення до України дітей, відновлення документів та безліч інших питань", - підсумували у штабі.

 

Теги: #туреччина #переговори #права_людини

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