Азербайджан передав Україні другу партію енергетичного обладнання із 45 електростанцій потужністю від 94 до 150 кВА

ЗАТ "Азеренерджі" з Азербайджанської Республіки передало Україні другу частину допомоги для енергетичного сектору України - 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА, повідомляється на сайті Міністерства енергетики.

"Хочу висловити особисту подяку своєму колезі, міністру енергетики Азербайджану, Парвізу Шахбазову за швидку реакцію та дієву, вчасну підтримку. Ми вдячні за вашу солідарність з українським народом", - наведено у повідомленні слова міністра енергетики України Германа Галущенка.

Першу партію обладнання з Азербайджану, що містить 45 силових трансформаторів і п'ять електростанцій резервного живлення, вже розподілено між енергетичними компаніями і передано до регіонів, які найбільше постраждали від російських атак, зазначили в Міненерго.