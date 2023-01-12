Події

19:35 12.01.2023

Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

1 хв читати
Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

Міністр оборони України Олексій Резніков у четвер провів розмову з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню, подякував за постійну підтримку України та за рішення надати колісні танки AMX-10 RC українській армії.

"Провів плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорню. Вдячний Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC українській армії. Відзначаємо високу ефективність Crotale та аплодуємо можливості посилити захист українського неба. Дякую за підтримку України", - написав Резніков у твіттері.

Раніше за підсумками телефонних переговорів із Зеленським президент Франції оголосив про рішення передати Україні легкі колісні танки та бронетранспортери Bastion.

 

Теги: #оборона #допомога #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 11.01.2023
Британія та Японія уклали угоду про двостороннє військове розгортання сил

Британія та Японія уклали угоду про двостороннє військове розгортання сил

19:15 11.01.2023
Україна отримала від Норвегії 10 мостів для звільнених територій

Україна отримала від Норвегії 10 мостів для звільнених територій

09:20 11.01.2023
Червоний Хрест України з початку війни допоміг майже 10 млн людей

Червоний Хрест України з початку війни допоміг майже 10 млн людей

20:58 10.01.2023
Резніков обговорив із міністром оборони Канади "майбутні новини, які значно посилять обороноздатність України"

Резніков обговорив із міністром оборони Канади "майбутні новини, які значно посилять обороноздатність України"

19:57 10.01.2023
Кулеба: Я вдячний Німеччині за надання необхідної зброї, залишилося останнє велике рішення про надання німецьких танків

Кулеба: Я вдячний Німеччині за надання необхідної зброї, залишилося останнє велике рішення про надання німецьких танків

19:08 10.01.2023
Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії додаткову допомогу українській армії

Резніков обговорив із міністром оборони Хорватії додаткову допомогу українській армії

21:29 09.01.2023
L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

20:18 09.01.2023
Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

08:17 09.01.2023
Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО

Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО

18:42 06.01.2023
SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" направили на допомогу країні та українцям 4,3 млрд грн

SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" направили на допомогу країні та українцям 4,3 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

Сили оборони за добу завдали 15 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ

Підрозділи в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечуватимуться всім необхідним – Зеленський

Рада визначила порядок проходження військової служби іноземцями

Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

ОСТАННЄ

Німеччина профінансує реалізацію українським бізнесом проєктів з екомодернізації розміром до EUR2 млн кожен

Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

Верховний Суд підтвердив право ОСББ вимагати демонтажу самобуду у своєму будинку та прибудинковій території

Верховна Рада врегулювала процедуру ухвалення рішень у багатоквартирному будинку з використанням електронних інструментів та електронного цифрового підпису

Президенти України та Кенії обговорили питання продовольчої безпеки та домовилися зміцнювати співпрацю

Зеленський та прем'єр Люксембургу обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії

На окупованих територіях відновлено мобілізацію місцевих жителів та вилучення майна у підприємців – Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу завдали 15 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ

Ердоган обговорить із Зеленським і Путіним відкриття "гуманітарного коридору" - ЗМІ

Рада гарантувала права дитині, яка опинилася без батьківського піклування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА