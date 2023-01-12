Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

Міністр оборони України Олексій Резніков у четвер провів розмову з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню, подякував за постійну підтримку України та за рішення надати колісні танки AMX-10 RC українській армії.

"Провів плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорню. Вдячний Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC українській армії. Відзначаємо високу ефективність Crotale та аплодуємо можливості посилити захист українського неба. Дякую за підтримку України", - написав Резніков у твіттері.

Раніше за підсумками телефонних переговорів із Зеленським президент Франції оголосив про рішення передати Україні легкі колісні танки та бронетранспортери Bastion.