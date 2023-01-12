Сили оборони за добу завдали 15 ударів по місцях скупчення окупантів – Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також п'ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

"Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Минулої доби українські артилеристи та ракетники також вразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 і три склади боєприпасів.