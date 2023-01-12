На Черкащині затримано місцевого жителя, який здавав спецслужбам РФ позиції української ППО

На Черкащині правоохоронці затримали місцевого жителя, підозрюваного у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, чоловік на виконання завдань кураторів держави-агресора встановив місцеперебування підрозділу протиповітряної оборони Збройних сил України. Його затримали безпосередньо під час передачі місця дислокації систем ППО представникам ФСБ РФ за допомогою одного з месенджерів", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що затриманий також передавав ворогові інформацію про розташування блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об'єктів на території Черкас та області.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.