Події

10:09 12.01.2023

На Черкащині затримано місцевого жителя, який здавав спецслужбам РФ позиції української ППО

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На Черкащині затримано місцевого жителя, який здавав спецслужбам РФ позиції української ППО

На Черкащині правоохоронці затримали місцевого жителя, підозрюваного у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, чоловік на виконання завдань кураторів держави-агресора встановив місцеперебування підрозділу протиповітряної оборони Збройних сил України. Його затримали безпосередньо під час передачі місця дислокації систем ППО представникам ФСБ РФ за допомогою одного з месенджерів", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що затриманий також передавав ворогові інформацію про розташування блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об'єктів на території Черкас та області.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Теги: #зрадник #черкаська_обл

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