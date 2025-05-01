Взято під варту залізничника, який за завданням ГРУ РФ передавав дані про перевезення військової техніки на Харківщині

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали 51-річного помічника машиніста одного з локомотивних депо і повідомили йому про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи службове становище та доступ до інформації щодо маршрутів, якими перевозиться українська військова техніка, передавав ці дані представнику російського ГРУ.

За інформацією речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, чоловік також відстежував напрямки польотів бойових вертольотів ЗСУ, намагаючись вирахувати ймовірні локації авіабаз Сил оборони.

У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив завдяки антиукраїнським коментарям у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники".

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем мешкання під час підготовки ним чергового звіту для куратора. У ході обшуку у нього вилучено телефон, який він використовував для законспірованого листування з куратором.