Інтерфакс-Україна
Події
13:22 25.06.2025

СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

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СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на інженера Олега Борсука, який після втечі до РФ став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння окупантів.

В телеграм-каналі в середу СБУ зазначає, що 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів на Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав до РФ.

"Після переїзду до москви Борсук погодився обійняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро "Навіс", яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу рф", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.

За матеріалами справи, лише у 2023 році під керівництвом Борсука було виготовлено майже 3200 супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Надалі окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

"Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та "Калібр", якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти", - уточнюють в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Борсуку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки зловмисник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Теги: #зрадник #навігація #сбу #підозра

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