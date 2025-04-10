СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який погодився шпигувати для ворога на Донеччині в обмін на "евакуацію" сім’ї до РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині 58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських захисниках.

"Клірик був завербований фсб через свою доньку, яка живе в росії та писала листа путіну на отримання громадянства рф для її матері та сестри з України. Після відправлення "кореспонденції" до кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією української спецслужби, в обмін на співпрацю співробітник спецслужби РФ пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до РФ з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою.

"Погодившись на пропозицію, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі. За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію", - зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити "звіт" із розвідданими до ФСБ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.