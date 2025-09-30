Інтерфакс-Україна
Зрадник, що служив окупантам у захопленій херсонській колонії, проведе за гратами 15 років

Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним у державній зраді колишнього працівника "Північної виправної колонії (№90)", який після захоплення Херсонщини добровільно перейшов на бік ворога, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Слідство встановило, що прапорщик внутрішньої служби влаштувався до незаконної установи, створеної окупантами на базі колонії. Колонія працювала під російським триколором, а нові співробітники мали скласти присягу РФ аби отримати роботу.

Після звільнення Херсона правоохоронці ДБР викрили та затримали зрадника. Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання — 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Теги: #зрадник #одеса #дбр

