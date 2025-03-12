Мешканку Пологівського району засудили до 15 років позбавлення волі за шпигунство

Мешканку Пологівського району (Запорізька область), яка передавала спецслужбам Російської Федерації місця дисклокації українських військових у районі зони бойових дій, суд визнав винною в державній зраді, - повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними відомства, 22-річна мешканка прифронтового Пологівського району Запорізької області, передавала ворогові інформацію про місця розквартирування бійців у населеному пункті, базування підрозділів ЗСУ в м. Оріхів, а також про рух військової техніки української армії. Слідству стало відомо, що дівчина збирала ці дані, займаючись приготуванням їжі для українських військових. На зв'язок зі спецслужбами РФ вона вийшла самостійно влітку 2023 р. через Телеграм, повідомивши, що може безперешкодно відстежувати інформацію, яка цікавить російських окупантів. Суд визнав її винною в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) і засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=383724