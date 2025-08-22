Взято під варту залізничника за передачу РФ розвідданих із Харківської та Сумської областей

Правоохоронці повідомили 48-річному інженеру-монтажнику філії "Укрзалізниці" про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Суд задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний через телеграм встановив зв’язок із представником ФСБ РФ. За завданням куратора фігурант збирав та передавав інформацію про розташування особового складу і техніки Сил оборони, а також про фортифікаційні та інженерні споруди на території Харківської та Сумської областей. Під час ремонтних робіт на коліях у прикордонних районах цих областей він приховано збирав ці розвіддані, а потім надсилав їх у вигляді координат, фотографій та текстових повідомлень.

За це російський куратор обіцяв йому грошову винагороду у криптовалюті.