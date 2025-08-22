Інтерфакс-Україна
Події
14:17 22.08.2025

Взято під варту залізничника за передачу РФ розвідданих із Харківської та Сумської областей

1 хв читати
Взято під варту залізничника за передачу РФ розвідданих із Харківської та Сумської областей

Правоохоронці повідомили 48-річному інженеру-монтажнику філії "Укрзалізниці" про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Суд задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний через телеграм встановив зв’язок із представником ФСБ РФ. За завданням куратора фігурант збирав та передавав інформацію про розташування особового складу і техніки Сил оборони, а також про фортифікаційні та інженерні споруди на території Харківської та Сумської областей. Під час ремонтних робіт на коліях у прикордонних районах цих областей він приховано збирав ці розвіддані, а потім надсилав їх у вигляді координат, фотографій та текстових повідомлень.

За це російський куратор обіцяв йому грошову винагороду у криптовалюті.

Теги: #зрадник #арешт #залізничник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 19.08.2025
Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

15:02 15.08.2025
Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

19:38 08.08.2025
Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

18:03 28.07.2025
ВАКС заочно арештував власницю компаній-постачальниць в справі "золотих яєць" Міноборони

ВАКС заочно арештував власницю компаній-постачальниць в справі "золотих яєць" Міноборони

12:44 22.07.2025
Суд взяв під варту працівника НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді - ЦПД

Суд взяв під варту працівника НАБУ Гусарова, підозрюваного в держзраді - ЦПД

15:21 21.07.2025
НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

НАБУ про підозри за ДТП: події мали місце у 2021 та 2023рр, співробітники не використовували службове становище і не намагалися уникнути відповідальності

12:15 21.07.2025
Працівника прокуратури, який насмерть збив у Києві жінку, відправили під арешт без права застави – ЗМІ

Працівника прокуратури, який насмерть збив у Києві жінку, відправили під арешт без права застави – ЗМІ

13:18 18.07.2025
Колегія суддів Касаційного госпсуду ВС відмовила Ferrexpo в оскарженні рішень судів щодо арешту 50,3% акцій у ПГЗК, ЄГОК та БГЗК

Колегія суддів Касаційного госпсуду ВС відмовила Ferrexpo в оскарженні рішень судів щодо арешту 50,3% акцій у ПГЗК, ЄГОК та БГЗК

15:39 08.07.2025
Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

13:22 25.06.2025
СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Володимиру Ковальському присвоєно звання Герой України (посмертно)

Максиму Кривцову присвоєно звання Герой України (посмертно)

Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби

Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні, на сході та південному-сході - град та шквали

Росія вийшла зі справи Арбітражного трибуналу (Гаага) про захоплення кораблів та моряків ВМС ЗСУ у 2018р

Комунальна галузь підключила понад 145 МВт когенераційних установок – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА