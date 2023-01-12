Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя
Російські війська в середу обстріляли Марганець (Дніпропетровська обл.), поранено місцевого жителя, також є руйнування інфраструктури, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.
"День у нашому районі пройшов неспокійно. Російські війська здійснили обстріл міста Марганець. Пошкоджено дев'ять житлових будинків, чотири господарські будівлі, теплиця, вісім автомобілів, лінія електромережі", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, з осколковими пораненнями госпіталізовано мешканця міста, якому лікарі надали необхідну допомогу.
В межах інших територій району день пройшов без надзвичайних ситуацій.
"Ніч мешканців прибережних територій прошу провести у сховищі або скористатися правилом двох стін", - закликав голова РВА.