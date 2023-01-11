Події

19:28 11.01.2023

Національний заповідник "Софія Київська" відкриває коворкінг

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Національний заповідник "Софія Київська" відкриває коворкінг

Національний заповідник "Софія Київська" відкриває коворкінг "Софіт" у будівлі Консисторії (вул. Володимирська, 24), повідомила пресслужба заповідника.

"Запрошуємо фрилансерів або ж невеликі команди до 20 осіб; дизайнерів, програмістів; маркетологів та фахівців інших напрямів - усіх, кому потрібен комфортний робочий простір, свобода, та спілкування з однодумцями", - повідомляється в пресрелізі.

Згідно з ним, коворкінг розпочне роботу 16 січня і працюватиме щодня з 9:00 до 18:00, вартість оренди робочого місця - 100 грн на годину. Пропонуються робочі місця в нещодавно відремонтованому приміщенні, є кімната для переговорів. Простір забезпечений швидкісним інтернетом, безперебійним електропостачанням, є укриття на випадок повітряних тривог.

 

Теги: #київ #коворкінг

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