Мери чотирьох європейських столиць, які відвідали Київ, мають намір і надалі надавати підтримку столиці України

Мер столиці Віталій Кличко подякував мерам чотирьох європейських столиць – членам Пакту вільних міст, які приїхали до Києва підтвердити підтримку та подальшу допомогу українській столиці, повідомила його пресслужба в середу.

До Києва приїхали Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло, які у 2019 році заснували Пакт вільних міст. 26 вересня минулого року до пакту приєднався Київ.

"Я дякую своїм друзям – європейським колегам, міста яких надали прихисток українцям, що рятувалися від війни. Дякую за допомогу, яку ви надсилали та надаєте сьогодні Києву", - наголосив Кличко під час зустрічі з мерами.

У свою чергу, як зазначається в пресрелізі, мери чотирьох європейських столиць наголосили, що й надалі допомагатимуть Києву – зокрема обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, та у майбутньому відновленні й відбудові української столиці.

Згідно з пресрелізом, від початку повномасштабної війни чотири європейські столиці не припиняють допомагати Києву. За цей час від Праги столиця України отримала, зокрема, 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат і 10 генераторів. Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для КП "Київтеплоенерго". Варшава стала, зокрема, логістичним центром у переданні Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст і країн – 2 500 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів.

Мери Варшави, Праги, Братислави та Будапешта під час візиту до України оглянуть місця російських атак на цивільні об'єкти Києва, відвідають міський клінічний госпіталь для ветеранів війни, реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, один із столичних пунктів обігріву. Також вони відвідають понівечену російськими варварами Бучу.