Події

17:04 11.01.2023

Нацполіція: На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, ексгумовано вже понад тисячу тіл

1 хв читати
Нацполіція: На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, ексгумовано вже понад тисячу тіл

Станом на початок січня в Україні здійснено ексгумацію понад тисячі тіл українців, які загинули від військової агресії окупантів, повідомили в Національній поліції України.

Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" у Нацполіції, з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року на території України виявлено 16 тис. 502 загиблих. "У Донецькій – 4746, Житомирській – 283, Запорізькій – 66, Київській – 2072, Луганській – 31, Харківській – 3784, Херсонській – 686, у Чернігівській – 899", - уточнили в поліції.

Також, як повідомили в Нацполіції, за цей період виявлено 21 масове поховання на деокупованих територіях.

"У Донецькій – три (ексгумовано 278 цивільних осіб та 37 військовослужбовців ЗСУ), у Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб), у Харківській – два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовців ЗСУ) та в Херсонській області – два (ексгумовано 46 осіб)", - зазначили у відомстві.

Із цієї кількості більшість загиблих мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми, проте зазначити точну кількість таких осіб неможливо у зв'язку з тим, що ще не завершено експертні дослідження щодо встановлення причин загибелі.

Теги: #загиблі #нацполіція #деокупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 30.12.2022
Звільнено селище Новоселівське Луганської області

Звільнено селище Новоселівське Луганської області

19:36 30.12.2022
Кабмін затвердив порядок фінансування пошукових груп для розшуку тіл загиблих

Кабмін затвердив порядок фінансування пошукових груп для розшуку тіл загиблих

15:01 29.12.2022
В новорічну комендантську годину у законослухняного громадянина перевірять документи, попередять і відпустять - голова Нацполіції

В новорічну комендантську годину у законослухняного громадянина перевірять документи, попередять і відпустять - голова Нацполіції

14:57 29.12.2022
Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

Голова Нацполіції про новорічну ніч: Салюти запустимо після перемоги

13:17 06.12.2022
В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

08:31 06.12.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3469 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3469 воєнних злочинів

19:21 03.12.2022
На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

На дофінансування деокупованих громад Харківщини буде спрямовано 300 млн грн

07:19 02.12.2022
ВАКС затвердив угоду між прокурором і посадовими особами СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області

ВАКС затвердив угоду між прокурором і посадовими особами СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області

06:47 27.11.2022
Нацполіція розпочала майже 45,6 тис. кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів РФ

Нацполіція розпочала майже 45,6 тис. кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів РФ

19:31 26.11.2022
З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда

У Соледарі тривають важкі бої – заступниця міністра оборони

Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні – голова ОВА

Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

ОСТАННЄ

Варшава передаст Киеву 60 вагонов метров

Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

В Украине ожидают объединенного решения партнеров о поставках танков – Зеленский

Зеленський: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії

Коаліція RISE Ukraine закликає відновити доступ до відкритих даних

Жителька Дніпра, яка намагалася незаконно заволодіти врожаєм агропідприємства на Харківщині, постане перед судом – прокуратура

Зеленський висловився за прискорення інтеграції України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії

ПМГ у 2023 р. сфокусована на зумовлених війною потребах і передбачає збереження низки тарифів

Маркет super THRASH! ТРАШ! відновив роботу в Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА