Допомога "Samsung Electronics Україна" ТЧХУ сягнула $6 млн

Компанія "Samsung Electronics Україна" надала Червоному Хресту України $6 млн допомоги для вразливих верств населення.

Як повідомляє Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на своїй сторінці у фейсбуці, за ці кошти, зокрема, придбано майже 32 200 одиниць товарів медичного призначення (матеріали для операцій, рентгенівські системи, наркозно-дихальні апарати, УЗД, інкубатори для новонароджених, дитячі ліжка), предмети першої необхідності (77 400 продуктових наборів та 6 800 комплектів продуктових ваучерів).

Крім цього, близько тисячі закладів соціального та медичного профілю забезпечено 3 367 одиницями техніки: пральними машинами, холодильниками, мікрохвильовими печами, медичними морозильними камерами.

У рамках державної програми соціального житла ТЧХУ за підтримки Samsung обладнано необхідною побутовою технікою квартири для тимчасово переміщених осіб, яким також надано посуд та комплекти постільної білизни.

Джерело: (20+) Червоний Хрест України | Kyiv | Facebook

https://redcross.org.ua/about-urcs/history/