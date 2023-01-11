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08:29 11.01.2023

За добу ЗС України знищили 490 одиниць о/с агресора, 10 танків

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За добу ЗС України знищили 490 одиниць о/с агресора, 10 танків

За добу українські військові ліквідували 490 одиниць особового складу армії російського агресора, 10 танків, 5 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 112960 (+490) осіб ліквідовано, танків - 3094 (+10) од, бойових броньованих машин - 6159 (+5) од, артилерійських систем – 2078 (+5) од, РСЗВ – 437 (+3) од, засоби ППО – 217 (+0) од, літаків - 285 (+0) од, гелікоптерів – 275 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2), крилаті ракети – 723 (+0), кораблі /катери – 17 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од., спеціальна техніка – 184 (+1)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані про втрати противника уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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