Події

07:55 11.01.2023

Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом питання правового захисту громадян

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів у ніч проти середи зустріч в Анкарі (Туреччина) в рамках досягнутих раніше домовленостей з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

"Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей відбулася зустріч із Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем і кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", - повідомив Лубінець у телеграмі.

Також, за його словами, сторони обмінялися конкретними пропозиціями.

"Продовжуємо працювати заради допомоги кожному українцю!", - наголосив він.

Як повідомлялося, з 12 до 14 січня в Туреччині пройде великий форум, який організує турецький омбудсмен за участю уповноважених з прав людини з різних країн.

Раніше Лубінець уже повідомляв, що за кілька днів у Туреччині зустрінеться з Москальковою для обговорення повернення військовополонених в Україну за участю турецької сторони.

Окремо він зазначив, що порушуватиме питання про повернення цивільних заручників. "Плани амбітні. Адже ми не знаємо, як поводитиметься російська сторона. Однак попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові розглядати це питання", - наголосив омбудсмен.

 

 

 

Теги: #росія #звернення #полонені #цивільні

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