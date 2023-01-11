Події

04:35 11.01.2023

Космічний корабель Cargo Dragon у середу приводниться в Атлантиці

1 хв читати

 

 

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX у середу приводниться в Атлантиці, повідомляє NASA.

Напередодні він успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Як очікується, після зведення корабля з орбіти його капсула, що спускається, за допомогою парашутної системи о 05:19 за часом Східного узбережжя США (о 12:19 за Київським часом) здійснить м'яку посадку поблизу узбережжя Флориди. Після приводнення його буде піднято на борт рятувального судна компанії SpaceX.

Cargo Dragon доставить на Землю близько двох тонн вантажу, зокрема результати наукових експериментів, проведених на МКС.

Загалом корабель пробув у складі МКС 43 дні. Він був виведений на орбіту 26 листопада минулого року ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Наступного дня він успішно зістикувався з МКС, доставивши на станцію близько 3,5 тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

В даний час Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, здатного повертати вантажі на Землю.

Теги: #корабль #мкс #посадка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 17.12.2022
Проти Путіна може бути розпочато слідство через руйнування української інфраструктури - міністр юстиції Німеччини

Проти Путіна може бути розпочато слідство через руйнування української інфраструктури - міністр юстиції Німеччини

06:31 04.12.2022
Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

06:51 27.11.2022
Корабель Cargo Dragon компанії SpaceX у неділю має причалити до МКС

Корабель Cargo Dragon компанії SpaceX у неділю має причалити до МКС

07:48 23.11.2022
Через негоду компанія SpaceX перенесла запуск вантажного корабля Cargo Dragon до МКС

Через негоду компанія SpaceX перенесла запуск вантажного корабля Cargo Dragon до МКС

07:36 06.11.2022
Американський вантажний космічний корабель Cygnus стартує до МКС

Американський вантажний космічний корабель Cygnus стартує до МКС

14:33 16.09.2022
Клименко: Офіс генпрокурора своїми каналами визначатиметься із залученням експертів МКС до фіксації злочинів окупантів на Харківщині

Клименко: Офіс генпрокурора своїми каналами визначатиметься із залученням експертів МКС до фіксації злочинів окупантів на Харківщині

16:09 02.09.2022
Нардепи пропонують Раді удосконалити КПК для ефективної роботи представників МКС

Нардепи пропонують Раді удосконалити КПК для ефективної роботи представників МКС

07:56 01.09.2022
Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

19:41 10.08.2022
Генпрокурор Костін обговорив із прокурором МКС Ханом подальше розслідування воєнних злочинів в Україні

Генпрокурор Костін обговорив із прокурором МКС Ханом подальше розслідування воєнних злочинів в Україні

07:43 05.08.2022
"Роскосмос" не робитиме різких кроків щодо виходу з проєкту МКС до 2024 року

"Роскосмос" не робитиме різких кроків щодо виходу з проєкту МКС до 2024 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

Канада закупить у США ЗРК NASAMS для передання Україні

Біля Соледару тривають важкі бої, ворог не зважає на втрати і продовжує штурмувати – Маляр

Зеленський запросив Ірландію приєднатися до реалізації Формули миру

ОСТАННЄ

11 січня: Цей день в Україні та в світі

Фінляндія поки не ухвалила рішення про постачання танків Україні, очікує рішення інших країн - ЗМІ

"Метінвест" передав військовим 312 автомобілів та мільйон літрів пального

У вівторок окупанти завдали 33 удари по прикордонних громадах – голова Сумської ОВА

Червоний Хрест України з початку війни допоміг майже 10 млн людей

Окупанти вдарили по складу піротехніки у Харкові, попередньо ніхто не постраждав - Синєгубов

Окупанти завдають ударів по Харківщині – Синєгубов

Зеленський подякував Трюдо за придбання ЗРК NASAMS для України

Росії можна протиставити новий рівень сучасної військової техніки - Зеленський

Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача, Козака та Кузьміна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА