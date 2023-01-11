Космічний корабель Cargo Dragon у середу приводниться в Атлантиці

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX у середу приводниться в Атлантиці, повідомляє NASA.

Напередодні він успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Як очікується, після зведення корабля з орбіти його капсула, що спускається, за допомогою парашутної системи о 05:19 за часом Східного узбережжя США (о 12:19 за Київським часом) здійснить м'яку посадку поблизу узбережжя Флориди. Після приводнення його буде піднято на борт рятувального судна компанії SpaceX.

Cargo Dragon доставить на Землю близько двох тонн вантажу, зокрема результати наукових експериментів, проведених на МКС.

Загалом корабель пробув у складі МКС 43 дні. Він був виведений на орбіту 26 листопада минулого року ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Наступного дня він успішно зістикувався з МКС, доставивши на станцію близько 3,5 тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

В даний час Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, здатного повертати вантажі на Землю.