Теплопостачання доступне для 84% жителів Херсону, Хмельницька обллікарня отримала генератор 200 кВт з Італії

Система централізованого теплопостачання у Херсоні забезпечує 84% споживачів міста, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу у Києві у вівторок.

"Водопостачання відновлено майже у всьому місті. Водночас в області ситуація складніша: станом на сьогодні лише 25% населених пунктів із водою", - додав Тимошенко.

За його словами, до Херсону доставили перше мобільне бетонне укриття, встановлене в центрі міста. Найближчим часом місто отримає ще декілька мобільних укриттів.

Заступник глави ОП також зазначив, що за останні чотири дні з Херсонської області евакуювали 327 охочих, із них 42 дитини та дев'ять маломобільних громадян.

За його словами, на Миколаївщині відновлено електропостачання майже для 11 тис. споживачів.

Тимошенко зазначив, що станом на сьогодні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували понад 5,8 тис. Пунктів незламності (на 20 грудня їх було 5,52 тис.), а також отримали понад 5,6 тис. таких пропозицій від бізнесу.

Заступник глави ОП також повідомив, що Хмельницька обласна лікарня отримала потужний 200 кВт генератор від італійської компанії Contrepair S.R.L, очолюваної Філіппо Деллапіані. Вирішення всіх питань із логістикою взяли на себе представники асоціації Pokrova ODV та українських громад міст Генуя, Савона та К'яварі.

У Хмельницькій обласній лікарні проходять лікування і поранені бійці та переселенці, і жителі області. Усі вони матимуть змогу отримати якісну допомогу у разі відключення світла, зазначив Тимошенко.