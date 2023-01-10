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19:45 10.01.2023

Фейки щодо керівника Південного регіонального управління Держприкордонслужби Мула не відповідають дійсності

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Фейки щодо керівника Південного регіонального управління Держприкордонслужби Мула не відповідають дійсності

Рішення керівництва щодо служби пресофіцера Держприкордонслужби Іванни Плантовської буде реалізовано найближчим часом, фейки щодо керівника Південного регіонального управління Сергія Мула не відповідають дійсності, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Рішення будуть реалізовані найближчим часом і стосуватимуться подальшого проходження нашою військовослужбовицею служби у лавах Державної прикордонної служби та виконання обов'язків за посадою. Зазначу, що у відомстві на ситуацію відреагували одразу. Нам прикро, що, незважаючи на те, що більшість прикордонників — понад 50% особового складу відомства — виконують завдання з оборони країни, але є й ті, які більше, напевно, приділяють увагу своєму особистому життю, що морально неприпустимо”. – сказав Демченко на брифінгу Media Center Ukraine.

Спікер додав, що після скандалу почали поширюватися фейки щодо Сергія Мула, оскільки Плантовська проходила службу саме на цьому напряму.

“Почали вкотре наголошувати, що він замішаний у корупційних скандалах. Що нібито під час обшуків, які проводилися понад рік тому, у нього було виявлено мільйони готівки як у коштах, так і на різних рахунках. Також щодо виявлення паспорта іншої країни. Хочу наголосити, що це не відповідає дійсності. Якщо у діях будь-якого військовослужбовця є порушення, то таку оцінку мають надати виключно правоохоронні органи”, - сказав він.

Раніше пресофіцер Держприкордонслужби України Іванна Плантовська опинилася в центрі скандалу через публікації у соцмережах фотографій із відпочинку.

 

 

Теги: #скандал #спікер #держприкордонслужба

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