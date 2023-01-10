Події

14:35 10.01.2023

На бахмутському напрямку ворог завдав 5 авіаударів за добу, сталося 30 бойових зіткнень

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На бахмутському напрямку ворог завдав 5 авіаударів за добу, сталося 30 бойових зіткнень

На бахмутському напрямку противник вчинив 257 обстрілів, п'ять авіаударів, сталося 30 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"У Бахмуті обстановка залишається складною. Загалом бахмутський напрямок фронту - один із головних напрямків ударів ворога. За цю добу він, зокрема, зосередив там 257 обстрілів з усіх видів ствольної, реактивної артилерії, танків, завдав п'ять 5 авіаударів. Також сталося 30 бойових зіткнень", - сказав він в ефірі "24 каналу" у вівторок.

Череватий наголосив, що найгарячішою точкою бахмутського фронту залишається Соледар, який ворог намагається захопити за всяку ціну.

Теги: #війна #зсу #бахмут

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