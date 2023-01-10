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14:22 10.01.2023

НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

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НАТО та ЄС підписали третю декларацію про співпрацю

Організація Північноатлантичного договору та Європейський Союз підписали третю декларацію про співпрацю, яка передбачає у світлі війни, яку проти України веде Росія та яка загрожує європейській безпеці, подальше зміцнення.

Церемонія підписання відбулася у вівторок у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. З боку альянсу документ підписав генеральний секретар Єнс Столтенберг, із боку ЄС – президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Говорячи про підписаний документ, генсек НАТО сказав: "Ми щойно підписали третю спільну декларацію НАТО-ЄС. Подальший розвиток стратегічного партнерства між НАТО та Європейським Союзом важливіший, ніж будь-коли. Майже рік тому, за декілька годин після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ми втрьох зустрілися тут у штаб-квартирі НАТО. Президент Путін хотів захопити Україну за декілька днів і поділити нас. В обох випадках він явно зазнав невдачі. Російські війська були відкинуті відважними українськими військами. А НАТО та Європейський Союз об'єдналися на підтримку України".

Столтенберг констатував, що "режим у Москві хоче іншої Європи". "Він хоче контролювати своїх сусідів. І він розглядає демократію та свободу як загрозу. Це буде мати довгострокові наслідки для нашої безпеки. Тому ми маємо продовжувати зміцнювати життєво важливі трансатлантичні зв'язки в НАТО. Ми маємо продовжувати зміцнювати партнерство між НАТО та Європейським Союзом. І ми маємо ще більше посилити нашу підтримку України", - аргументував він.

Генсек також зазначив, що "постійні конфлікти та нестабільність по сусідству підривають нашу безпеку". "У нашій декларації чітко зазначено, що НАТО залишається основою нашої колективної оборони та відіграє важливу роль у гарантуванні євроатлантичної безпеки. У ній також визнається цінність потужнішої європейської оборони, яка робить позитивний внесок у нашу безпеку і доповнює і сумісна з НАТО", - наголосив Столтенберг.

Президент Євроради Мішель констатував, що "21 із 27 членів ЄС – члени НАТО і 23, якщо ми рахуватимемо Фінляндію та Швецію". "ЄС та НАТО поділяють однакові спільні цінності свободи та демократії, ми поділяємо однакові цілі миру, свободи, добробуту для наших народів. Війна Росії проти України призвела до двох ненавмисних наслідків – вона зміцнила обидві організації – ЄС та НАТО і зробила нас іще ближчими. Путін хотів менше НАТО, але досяг протилежного – більше НАТО та більше ЄС. Ми ухвалили історичне рішення надати статус кандидата Україні та Молдові", - розповів він.

У свою чергу президентка Єврокомісії назвала війну, яку Росія веде проти України "імперіалістичною" й запевнила в тому, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

Теги: #нато #єс #декларація

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