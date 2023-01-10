Події

07:40 10.01.2023

Експорт агропродукції з України за "зерновою ініціативою" досяг 17 млн тонн

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Експорт агропродукції з України за "зерновою ініціативою" досяг 17 млн тонн

П'ять суден за три останні дні експортували 158,5 тис. тонн українського продовольства в рамках "зернової ініціативи", сумарно від початку серпня експорт по ній досяг 17 млн тонн, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) фейсбуці у понеділок .

Вона зазначила, що серед цих трьох суден балкер True Harmony з 26 тис. тонн агропродукції для Єгипту та балкер Leo 1 з 49,5 тис. тонн пшениці для Шрі-Ланки.

В АМПУ зазначили, що в Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден: 21 - вже з продовольством на борту, а 77 - ті, що йдуть під завантаження, тоді як 26 грудня їх було 95: 22 з агропродукцією і 73 під завантаження.

"Більшість із цих суден стоять у Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами. Це призводить до зменшення обсягів українського продовольства країнам, що потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників", - наголошує Адміністрація морських портів України.

Про відправлення 15 млн тонн Спільний координаційний центр повідомив 25 грудня, 13 млн тонн – 5 грудня, 11 млн тонн – 16 листопада, 9 млн тонн – 28 жовтня, 7 млн тонн – 12 жовтня, 5 млн тонн – 28 вересня, 3 млн тонн – 14 вересня.

 

 

 

Теги: #зерно #порти

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