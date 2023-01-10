Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок засідання Ставки, на якому, за його словами, головна увага приділялася ситуації на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, які зараз найгарячіші.

"Сьогодні на Ставці доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки... Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби та техніку, які отримуємо від наших партнерів", - сказав Зеленський.

"Робимо все, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу", - зазначив він.