Події

18:05 09.01.2023

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

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Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Після невдалої спроби захопити Соледар і відступу ворог здійснив перегрупування, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і почав потужний штурм, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців", - написала вона у телеграм-каналі.

Маляр наголосила, що ворог наступає буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть своїх бійців.

"Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - повідомила вона.

 

Теги: #міноборони #зсу #соледар

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