Події

13:37 09.01.2023

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

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На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

За добу загалом на бахмутському напрямку ворог здійснив 281 обстріл, сталося 43 бойові зіткнення, ситуація залишається контрольованою українськими силами, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"За добу загалом на бахмутському напрямку фронту відбувся 281 обстріл позицій та інфраструктури, 43 бойові зіткнення, 107 убитих та 123 поранені окупанти", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Речник назвав цю ділянку найгарячішою на фронті, тут ворог веде найбільш агресивні дії і сконцентрував найбільш боєздатні підрозділи, зокрема злочинне угруповання Вагнера.

"Там справді важко, але контрольовано ЗСУ", - додав він.

Також Череватий зазначив, що Соледар фактично зруйнований, але там усе ще є жителі.

"На Луганщині ворог перегруповується, відбувається ротація підрозділів, зокрема укомплектованих мобілізованими під час так званої часткової мобілізації. Ворог іноді намагається контратакувати наші позиції, зокрема за цю добу в районі населених пунктів Стельмахівка та Червонопопівка, проте був уражений вогнем і відкинутий назад, зазнавши втрат", - повідомили у ЗСУ.

За словами речника, на луганському напрямку інтенсивність бойових дій трохи нижча, ніж на Донеччині, але там також йдуть бої та постійна бойова робота.

"Якщо немає прямого зіткнення з ворогом, його системно вражають наші ракетні війська та артилерія", - додав він.

Теги: #зсу #соледар

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